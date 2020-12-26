"أمهات مصر" تجيب عن سؤال ماذا لو كنتِ وزيرة التعليم؟

طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد "أمهات مصر" للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سؤالا لأولياء الأمور من الأمهات وهو: "لو كنتِ وزيرة تعليم، كيف ستتعاملين مع الدراسة والمناهج والإمتحانات فى الوقت الحالي؟

وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات، على صفحة "اتحاد أمهات مصر" للنهوض بالتعليم، فى الفيس بوك، حيث قالت إحدى أولياء الأمور:" كنت هدخل الولاد من آخر شهر 8 وأخلص المنهج، وأمتحنهم كمان وأكون خلصت مستريحه، في شهر 12، علشان كلنا عارفين كويس جدا، إن في موجه تانيه، ليه دخلنا في أكتوبر ودلوقتي بيعقبنا ولا ايه أنا مش فاهمه، بيقول الأبحاث فاشله ما احنا قولنا كده من أول ما اخد قرارها، دلوقتي هو أكتشف إنها فاشله!

وأضافت ولى أمر أخرى: "هعمل امتحانات online والعام القادم الدراسه تبدأ من شهر 6، وإجازة آخر العام في الشتاء، حتي تنتهي الأزمة، وتابعت أخرى: "هلغى امتحانات الأنشطة، وهخلى الإمتحانات على فترات كل يوم فئة وفاصل يوم بين الفئات عشان تعقيم اللجان، اللجنة لا تزيد عن 10 طلاب والتباعد مطلوب، فحص الطلاب قبل الدخول إلى اللجان فحص فعلي مش للصورة فقط ولو الأمر ازداد خطورة سوف أؤجل الامتحانات لنهاية العام".

وذكرت أخرى: "هلغى أجزاء من المنهج وهعمل امتحانات بسرعة مع الإجراءات الإحترازية، وهلغى امتحان المواد الغير مضافه للمجموع زى الكمبيوتر والرسم"، واستكملت أخري: "هخصص جزء من المناهج للإطلاع، وهعمل اختبارات تحريريه للمواد اللي بتتضاف بس في المجموع، وهعجل بمواعيد الإمتحانات، وهاكون حريصة على التباعد في اللجان كل مرحله لها أيام، وتتوزع أعداد الطلبة على كل المدرسة، الفصل لا يزيد عن 15 طالب بالمشرفين، وأوجه بتطبيق الإجراءات الإحترازية وأنبه على التفتيش الدورى اليومى من الإدارات للمدارس وتحويل أى مقصر للتحقيق الفورى، وأعمل زيارات مفاجئة للمدارس فى المحافظات، مش بس فى القاهره طول فترة الامتحانات، وهاقدم للناس فرصة للى مش عايز أولاده ينزلوا الامتحانات، بدل ما الوزير يقول الولاد يعيدوا السنة ممكن يدخلوا الامتحانات دور تاني في الصيف".

وأضافت أخرى: "هرفع الغياب وهسيب خيار الحضور أو الأون لاين اختيارى، والتقييم اون لاين او بحث للترم الأول وامتحان الفينال هخليه فى يونيو يكون الذروه انتهت مع الغاء أجزاء من المنهج اللى كلها حشو ونركز علي الأساسيات بس"، وقالت أخري: "أولا غلق المدارس والإعتماد على القنوات التعليمية والإنترنت، ثانيا عمل أبحاث وأنشطة دورية كل شهر يتم تسليمها في المدرسة أو عن طريق الانترنت لتقييم الطلاب وتأجيل الإمتحانات لحين توفر اللقاحات أو عندما يخف حدة إنتشار المرض".

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وتابعت ولي أمر أخرى: "الوزير غلط جدا فى تأخير ميعاد الدراسه مع إن الجميع كان بيحذر إن شهر 12 وشهر 1 هيكونوا من أصعب الشهور للأسف هو حط نفسه فى موقف صعب عاوز يكمل وكلنا كان نفسنا ولادنا يمتحنوا ونفرح بنجاحهم ونحس بنتيجه تعبنا وفى نفس الوقت الوضع أصبح من أسوأ ما يكون، ربنا يستر على الجميع، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع البلاء والوباء عنا ياارحم الراحمين".