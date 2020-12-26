المستشار محمود فوزي يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021

استقبل منذ قليل المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لإستخراج كارنيهات العضوية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ينهون إجرات استلام كارنيهات العضوية لبرلمان 2021 اليوم