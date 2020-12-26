"أمهات مصر" يناشدن أولياء الأمور بالرجوع للمصادر الرسمية منعا للشائعات

ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية بالرجوع للمصادر الرسمية عند الحصول على أى معلومة، منعا لإنتشار البلبلة والشائعات.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عند الحصول على معلومة تتعلق بطلاب مراحل التعليم ماقبل الجامعي يجب الدخول علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك، أو صفحة مجلس الوزراء للحصول على المعلومة الأكيدة، وبالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية، عليهم الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المصرية، لمعرفة الأخبار والقرارات الحقيقية، وكذلك يمكن الرجوع لصفحات المواقع والصحف الرسمية المعتمدة من جانب الدولة.
وطالبت عبير، أولياء الأمور عند إنتشار منشور على صفحات التواصل الإجتماعي يتضمن قرارات جديدة، يجب أن لا يتم تداوله على صفاحتهم وجروبتهم، إلا بعد الرجوع للمصادر الرئيسية التي تم ذكرها للتأكد منها، منعا لإنتشار الشائعات والبلبلة، مستطردة: " ياريت الناس اللي بتروج الإشاعات، يراعوا ربنا فينا وفي البلد، في ظل الظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا"، مطالبة الجهات المسئولة بمعاقبة جميع مروجي الشائعات.
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واستنكرت عبير، من قيام بعض الجروبات علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من قيامهم بنشر أخبار مغلوطة وغير صحيحة، مطالبة أولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء أصحاب هذة الجروبات والصفحات،التي تم انشائها بهدف نشر الشائعات وخلق البلبلة.
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