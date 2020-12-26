 تشغيل خط مواصلات جديد بين مدينتى الشروق والقاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشغيل خط مواصلات جماعى خارجى للربط بين مدينتى الشروق والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.





وأوضح الغيطى، فى تصريح له، اليوم السبت، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن الخطوط الخارجية لمنظومة النقل الجماعى بالمدينة، حيث تضمن الخط الأول "الشروق – العباسية"، والثانى "الشروق – محطة مترو سرايا القبة"، والثالث "الشروق - القاهرة الجديدة"، بجانب خطوط نقل جماعى داخلى تغطى أنحاء المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل "تكييف هواء، وأجهزة دفع إلكترونية"، كما يتم تقديم خصومات للراكب فى حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدى، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم فى زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجيا، والتى أتاحت للمدينة امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.