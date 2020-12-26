وتواصل المركز، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم.
وشددت على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات فى مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفى السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية جميع المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الأول بالجامعات أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.