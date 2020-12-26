مجلس الدولة يجازى 3 موظفين لعدم ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - شدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التى قامت الدولة باتخاذها، وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.





وقامت إدارة المجلس بتطبيق ما ورد بالقرارات بكل دقة، بوجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكانى، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، على أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا، محذرا المخالفين بالعقاب التأديبى طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تأديبيا، وهم كلا من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهى العقوبة التى قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتى هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.