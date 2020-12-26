مجلس الدولة يجازى 3 موظفين لعدم ارتداء الكمامة

وقامت إدارة المجلس بتطبيق ما ورد بالقرارات بكل دقة، بوجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكانى، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، على أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا، محذرا المخالفين بالعقاب التأديبى طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تأديبيا، وهم كلا من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهى العقوبة التى قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتى هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.
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