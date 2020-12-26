القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى وزارة الدفاع للشركات المحلية "المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30-6-2021"، والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى "2021-2022" من خلال تسجيل تلك الشركات بياناتها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتباراً من 1-1-2021 وذلك من خلال الرابط https://sapprovals.mod.gov.eg.

وأوضح أنه عقب تسجيل الشركات يتم إخطارها على الموقع بجميع البيانات والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى "1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر".

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.