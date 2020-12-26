رموز الجاليات بالخارج يختارون وزيرة الهجرة شخصية العام 2020

جدة - نرمين السيد - احتفى المصريون بالخارج بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهودها الكبيرة خلال العام 2020، فى مشاركة واسعة من ممثلى الجاليات المصرية حول العالم، وعدد كبير من أبناء مصر بالخارج، خلال لقاء عبر برنامج "زووم".





ومنح المصريون بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة لقب "شخصية العام 2020" لجهودها الاستثنائية فى خدمة المصريين بالخارج وحل مشكلات العالقين حول العالم، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات والمبادرات الناجحة، وآخرها "اتكلم عربى" برعاية الرئيس، ومبادرة "كلنا سند لبعض"، وكذلك نجاحها فى جذب الخبرات المصرية بالخارج للمشاركة فى مؤتمرات "مصر تستطيع". ومن ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها لكل عبارات المدح والثناء من المصريين بالخارج، وأكدت أن مشاعر التقدير والاحترام متبادلة مع المصريين بالخارج، مؤكدة أن كل هذه الكوكبة من المصريين بالخارج وحرصهم على التهنئة، أرفع وسام نضعه على صدرونا.

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