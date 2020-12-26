صور.. محافظ جنوب سيناء يبحث فرص جذب الاستثمارات لمدن المحافظة

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كما قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمستشار محمد عبدالوهاب، بعقد اجتماع مع مستثمرى مدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء، حيث ناقش عبد الوهاب جهود تحسين مناخ الاستثمار التى قامت بها الهيئة وبحث مقترحات تهيئة بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، فضلا عن تذليل التحديات التى تواجه المستثمرين فى المحافظة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على أنه تم تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار فى مصر لدعم المستثمرين فى ظل عام استثنائى شهدته دول العالم، حيث أُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر، وجذب كبرى الشركات الأجنبية، وجهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، وخطوات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، وأكد أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أى تحديات قد تواجههم ووضع خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كافة السبل لتحقيق ذلك.
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