التعليم العالي تنفي تعليق الدراسة بالجامعات: سنتخذ إجراءات ضد مروجى الشائعات

قالت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة

وأكدت وزارة التعليم العالى ، أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.