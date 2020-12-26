الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (537) متهم ، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح نارى – 69 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط عدد (40) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – جنوب سيناء – دمياط – الشرقية - أسيوط – الأقصر) .. بإجمالى مضبوطات (30) قطعة سلاح نارى (10 بنادق آلية – بندقية رصاص - 8 بنادق خرطوش – 5 مسدس - 6 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وكذا (كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - سلاح - مخدرات – سرقة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط (941) قطعة سلاح نارى (89 بندقية آلية – 205 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 583 فرد محلى الصنع – 2353 طلقة مختلفة الأعيرة – 1272 قطعة سلاح أبيض)، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (بندقية خرطوش – مسدس – 2 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (21) تشكيل عصابى ، ضموا (56) متهماً ، إرتكبوا (89) حادث سرقة وضبط (141) قضية أحداث، وإعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (55) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (117) متهماً.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (427395) حكم قضائى ، بينها (1764) حكم جناية، و158674) حكم حبس، و(207246) حكم غرامة، و(59711) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9297 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (144) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1785 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (240975 جنيه، وضبط (19) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (214947 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9134) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1392,719) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (303) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (382,961) طن ، وكذا ضبط (112) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (30,285) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (79471) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (54931676) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1736) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (209) قضية ضرائب عامة ، كشف (123) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (152) قضية فى مجال الجمارك ، (9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (403) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (576) حكم قضائى، (244) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (12) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (8) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – غسل أموال - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2,833,815,195 جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2234) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) .. بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين لإرتكابهم (2) واقعة سرقة.

وأثمرت مباحث المصنفات عن ضبط (136) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (776) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1025) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (42) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (275) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (98) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (246) لنش سياحى.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط (23) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (45) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2129) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).