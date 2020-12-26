الحكومة تنفى تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد أسبوعين حتى 30 يناير المقبل

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم. وكانت وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذى يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى هو قرار عار تماما من الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزورى القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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