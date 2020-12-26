نقاوة الحشائش.. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر يناير. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: الاستمرار فى نقاوة الحشائش إن وجدت. نقاوة النباتات الغريبة عن الصنف للحصول على محصول متجانس فى النمو. كما يجب توخى الحذر من الآتى: مرور العمال للنقاوة يجب أن يكون على البتون وحواف الأحواض لعدم التسبب فى إحداث أضرار ميكانيكية بالنبات.

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