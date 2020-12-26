أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: أولا: إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى: 1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش. 2- إجراء الرش الوقائى والدورى بالمبيدات الموصى بها.

3- استمرار الرى بانتظام.

ثانيا إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى: 1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش.

2- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.

3- استمرار الرى بانتظام. ثالثا: إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: 1- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى (1) اختار الصنف جيزة 6 محسن. (2) معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة ، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا. (4) إجراء رية المحاياة بعد أسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات. (4) إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة آزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع. رابعا: إنتاج بذور البصل (البصل الروس) 1- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى بمعدل 45 كجم وحدة آزوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.

2- إجراء الرش الوقائى بعد مرور حوالى شهر 30-40 يوما من الزراعة بالمبيدات الموصى بها. 3- إجراء عملية الرى بانتظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمزارعي محصول البصل.. ننشر أهم التوصيات الفنية التى يجب مراعاتها خلال شهر يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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