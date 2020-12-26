نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة تعليق الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة.

واتخذت الوزارة كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.