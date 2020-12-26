نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرعاية الصحية" توقع أضخم اتفاقية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة أكسا إيجيبت (AXA Egypt)، بوصفها من كبرى شركات التأمين الطبي العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة للمؤمن عليهم من المصريين والأجانب بالقطاع الخاص بالمحافظات التي بها مستشفياتها وعلى رأسهم محافظتي بورسعيد والأقصر وهو ما يضمن حصولهم على خدمات بمعايير عالمية وذلك لأول مرة بمصر.

جاء ذلك عقب لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفدًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة د. أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفدًا من شركة أكسا إيجيبت، برئاسة حسن الشبراويشي الرئيس التنفيذي لشركة أكسا أفريقيا القابضة ورئيس مجلس إدارة أكسا مصر، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي وعملاء الشركة وفقا لمعايير وأكواد الجودة العالمية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان اليوم تكاتف جهود الجهات المعنية بالشأن الطبي من القطاع الحكومي والخاص لتوفير أفضل خدمات صحية للمنتفعين تتسق مع معايير الجودة بما يسهم في تحقيق مصر لأهدافها الإستراتيجية رؤية مصر 2030.

وثمنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما جناحي الدولة لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتسم بالعدالة وتتمع بتوافقها مع المعايير العالمية يكون فيها المريض محور اهتمام الدولة ورعايتها، وتابعت: نثق في كفاءة المنظومة الصحية الجديدة وفي وقدرات منشآتها الصحية الممثلة في المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية التى تسعي إلي أن تكون حجر الزاوية في مؤشرات التنافسية العالمية فيما يخص الرعاية الصحية.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الإتفاقية تمثل تحول كبير في مستوى الخدمات الطبية مشيرا الى أن الخدمات التى ستقدم لأكسا تتمتع بمطابقتها للمقاييس العالمية وتابع:نستهدف دعم وتطوير الخدمات الطبية بأعلى معايير للجودة وفقا لتوجهات الدولة

وتابع: مراسم توقيع الاتفاقية جرت في المقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة، حيث مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، بينما مثّل أكسا إيجيبت الاستاذ سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا إيجيبت.

وفي ذات السياق أكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تتبع معايير وضوابط معتمدة عالميا لتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية هي الأكثر تطورا للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكى إن التعاون يعبر عن عميق الثقة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تتماشى في جودتها مع المعايير العالمية،بالإضافة لحزم الخدمات الصحية المتكاملة التي تقدم من خلالها، كما تعكس الثقة في الكوادر الطبية تسعى الهيئة لضمها والتي دفعت الهيئة للوصول نحو التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وساهم في أن تكون الهيئة ومنشآتها الصحية ذراع الدولة في بناء مستقبل صحة مصر.

ولفت السبكي إلى أن الدولة أنشأت مستشفيات الهيئة على احدث طراز ودعمتها بأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وباستخدام أحدث التقنيات الطبية التى كفلتها الأجيال الذكية من مستويات الرعاية الصحية في الوحدات والمستشفيات، مؤكدًا حرص وهيئة الرعاية الصحية والتزامها الوطني بتطوير الخدمات بصفة مستمرة بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتقودها وتدعمها القيادة السياسة بكل السبل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين دون تمييز.

و عبر السبكي، عن سعادته بالتعاون مع أكسا باعتبارها أحد رواد مجال التأمين الخاص بمصر وبموجب هذه الاتفاقية تضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمؤمن عليهم من المصريين أو الأجانب ضمن تأمين شركة أكسا إيجيبت الطبي، مشيرًا إلى أن سياسة الهيئة تركز على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية بالتأمين الطبي الحكومي والخاص بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ويعظِّم من العائد على استثمارات الدولة في القطاع الصحي الحكومي والتطوير والإرتقاء المستمر لخدمات الهيئة المقدمه لكل المصريين.

وأشار د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الاتفاقية تتيح الخدمات الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات والتي تؤول فيه أصول المستشفيات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تغطي شركة أكسا نفقات علاج المؤمن عليهم لديها سواء من المصريين أو الأجانب غيرالمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك نظير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم، ووفقًا للائحة الأسعار التي حددتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للخدمات الصحية لديها في كافة التخصصات الطبية سواء للعمليات بكافة تصنيفاتها أو بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية أو بالطوارئ في مستشفيات الهيئة.

وتابع د. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومؤكدًا أن تلك الجودة هي التي جعلت مستشفياتنا قبلة يرتادها كافة المواطنين وحديثا الاجانب من أكثر من ستة دول عربية وأفريقية، وذلك ليس على مستوى محافظة بورسعيد والاقصر وحسب بل مستقبلا بالمحافظات طبقًا للجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، صرح استاذ أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين مصر ونائب رئيس مجلس إدارة أكسا إيجيبت، أن التعاون يتسق تمامًا مع خطط أكسا الإستراتيجية في مصر، والتي تتمثل في تقديم أفضل خدمات التأمين والرعاية الصحية لكافة المؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي، كما أعرب عن فخره بأن أكسا هي أول شركة تأمين طبي خاص عالمية تشرف بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية التي ستمثل ذراع الدولة في تقديم خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وأشار إلى أن أكسا لديها مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم خدمات حماية تأمينية ومنها التأمين الطبي، وتأسست في مصر عام 2015، وتعزز تواجدها في مصر بتغطية كافة الجوانب التأمينية وأهمها الخدمات والرعاية الصحية، وتسعى لتحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة للمؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي في مصر.

وأعرب استاذ سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا إيجيبت، عن فخره بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تحقيقًا للهدف المشترك بين الهيئة وشركة أكسا في رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمصريين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إدراج مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن شبكة التأمين الطبي لشركة أكسا إيجيبت يوفر للمؤمن عليهم ضمن تأمين أكسا الطبي أعلى قدر من الخدمات الطبية والعلاجية المميزة لهم، والذين يبلغ عددهم حاليًا ما يقرب من 400 ألف عميل.

يشار إلى أن شركة أكسا (AXA) شركة عالمية، تخدم أكثر من 108 مليون عميل في 57 دولة من مختلف دول العالم، كما أن في مصر لديها مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم منتجات تأمين عامة ومنها التأمين الطبي، وقد تأسست في مصر عام 2015 وبدأت في مزاولة أعمالها في نفس العام بعد الحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة التأمينية، وتعزيز تواجدها في مصر بتغطية كافة الجوانب التأمينية، وتقدم الحلول التأمينية المبتكرة لأكثر من ٢ مليون عميل. وتميزت أكسا بتقديم الخدمات الطبية منذ دخولها السوق المصري ويبلغ عدد المؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي حاليًا ما يقرب من 400 ألف عميل، وتسعى لتحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الصحية الرائدة للمؤمن عليهم في مصر.