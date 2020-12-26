نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إعلام القاهرة": امتحانات نهاية الترم أون لاين.. وصرف 200 جنيه باقة إنترنت للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور هويدا مصطفى، إن مجلس الكلية قرر ووافق على عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أون لاين عبر المنصة التعليمية "بلاك بورد"، لكل الطلاب والفرق الدراسية.

وأضافت أنه من المقرر انطلاق الامتحانات 9 يناير المقبل وحتى 4 فبراير 2021، لكل المستويات الدراسية على أن يخصص ثلاثة أيام لطلاب المستوى الأول والثالث وثلاثة آخرين لطلاب المستوى الثاني والرابع.

من جهتها، قالت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى العوادلي، إن الامتحان سيكون 25 سؤال اختياري ومدته ساعة، مضيفة أن كل سؤال سيظهر لمدة دقيقتين فقط في صورة متتالية لتقليل الغش.

وأوضحت وكيلة الكلية:" أنه سيتم صرف 200 جنيه لكل طالب للاشتراك في باقة انترنت أيام الامتحانات، لافتة أن الامتحان لن يحتاج إلى فتح الكاميرا الخاصة بالطلاب نظرا لتسببها في ضعف الاتصال وجودة خدمة الإنترنت بما يؤثر على سرعة الخدمة وقت الامتحانات.

وأضافت أن الطلاب المكفوفين والحالات الخاصة سيجرى امتحانهم في الكلية بالنظام القديم، مشيرة إلى توفير اختبار "غير مكتمل" في حالة وجود عذر مقبول بسبب اشتباه أو إصابة أو مخالظة مصابي كورونا أو انقطاع خدمة الإنترنت أو الكهرباء، وسيجرى هذا الاختبار في الكلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.