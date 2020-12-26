نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة تشيد بتدشين أول منصة بشأن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بالتقرير الصادر من وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بإطلاق الوزارة بالتعاون مع القومي للمرأة "منصة محفز سد الفجوة بين الجنسين"

وأوضحت "عطوة" في بيانها الصحفي الذي أصدرته أن هذا المحفز يعتبر هو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط،

وأردف البيان أن هذا الأمر يهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ( الذكور - الإناث )، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

كما أكدت وكيلة القوى العاملة، على أن تدشين «محفز سد الفجوة بين الجنسين» جاء لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المسرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ تسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة.

كما أكدت دور التعاون الدولي في إطلاق هذه المنصة حيث أن هذه المنصة تعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.