نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ250.. "الأطباء" تنعى استشاري أذن وانف وحنجره بجرجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور فاروق حكيم السعيد، استشاري اذن وانف وحنجره بجرجا، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة إلى أن الشهيد الدكتور فاروق حكيم السعيد، الطبيب رقم الــ(250)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

