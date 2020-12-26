نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تنفي حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ما تردد من شائعات حول حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي.

وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى آمنة تمامًا وتباشر مهامها في خدمة وعلاج المرضى بكامل طاقتها وكفاءتها.

وأهابت إدارة الجامعة بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة.