نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لفصول الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم صباح اليوم.وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، واطمأن على انتظام المحاضرات وفق الجداول الدراسية المعلنة، وتحاور رئيس الجامعة مع الطالبات، مشددًا على ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية؛ من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع القاعات الدراسية، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطالبات بارتداء الماسكات؛ حفاظًا عليهن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، كما تفقد رئيس الجامعة خلال زيارته المكتبة المركزية، والتي تضم مصادر أصيلة من الكتب والرسائل العلمية في مختلف المجالات التي تخدم قطاعات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية، وحث رئيس الجامعة الطالبات على الجد والاجتهاد والقراءة، مؤكدًا لهن أن العلم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، التي تسعى إليها الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال المخطط الإستراتيجي 2030، الذي يهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة في جميع الفنون والمعارف.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد إبراهيم حسانين، المشرف على فصول الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطالبات.

وتأتي هذه الزيارة اليوم على هامش مشاركة رئيس جامعة الأزهر في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي تستضيفه جامعة الفيوم.