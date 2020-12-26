احترس من أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في الهند عن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وأكدت الدراسة أن الأعراض تختلف على السلالة القديمة كوفيد-19، وأطلق الخبراء على السلالة الجديدة لكورونا “اسم VUI 202012/01” والتي تحمل مجموعة من العراض العادية والتقليدية لكورونا، ويجب على جميع دول العالم التكاتف خلال هذه المرحلة من أجل مواجهة انتشار الفيروس المميت والقضاء عليه.

أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

وبدأ العديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم يتسأل عن الأعراض الجديدة خوفاً من ظهورها في المناطق المحيطة بهم، حيث لاحظ هؤلاء الباحثون أن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي تختلف عن الأعراض القديمة مثل:

الإعياء وفقدان الشهية.

الصداع والتشويش.

الارتباك الذهني.

آلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال.

صعوبة في التنفس.

ضغط مستمر في الصدر.

وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

زرقة الشفاه أو الوجه.

الأعراض المتشابهة

كما أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية خلال الفترة الماضية، على أنه يوجد تشابه بين الأعراض الجديدة والقديمة لكورونا، والتي تشمل: ” الحمى والسخونة عند لمس صدرك أو ظهرك، والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق”.

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توصيات هامة للمواطنين

وناشد الخبراء الجميع بضرورة العزل المنزلي عند الشعور أو الإحساس بالأعراض السابقة، مع ضرورة التوعية بعمليات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع الحرص على غسل اليدين بالصابون بشكل جيد، مع ضرورة تناول الأطعمة الصحية وفقدان الوزن لذي يسهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالفيروس.