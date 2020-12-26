مى كرم جبر : مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتى

جدة - نرمين السيد - قالت مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تعتزم فتح عدد من الملفات تحت القبة، أهمها خدمات الصرف الصحى فى القرى، وإنشاء قصور الثقافة لأنها أمر مهم للوصول بالثقافة لجميع النجوع بطريقة مجانية.





وأوضحت جبر، عقب استلامها كارنيه عضوية البرلمان، أن مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتها، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل المادة 69 من الدستور بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن ملف الثقافة والإبداع الفنى والفكرى ضمن أولوياتها، على أن تعمل جاهدة للتقدم بأى تشريع يزيد من مساحات الإبداع واستخدام جميع الأدوات الرقابية فى هذا الصدد. وأشارت إلى أن الاستقبال جيد جدا، وأكثر من رائع، والذى تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزى، واصفة ما شاهدته داخل أروقة البرلمان بأنه استقبال حافل وهائل أبهج النواب.

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