نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: حجز 30 مليون جرعة من لقاح كورونا دليل على الاهتمام بالمصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، التي أكد فيها المطالبة بـ30 مليون جرعة من لقاح "استرازينكا" لمواجهة كورونا في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى بأي سعر، دليل قاطع على الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا وتوفير هذا اللقاح للمواطنين من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

وثمن الشريف، في بيان، تأكيد الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، وأن الرئيس يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.

وطالب عضو مجلس النواب، الإسراع فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل حتى يتم إحداث تطوير وتحديث شامل للمنظومة الصحية المصرية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظات صعيد مصر بصفة خاصةن موجها التحية القلبية لأبطال وبواسل جيش مصر الأبيض فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا ومطالبا من جميع المواطنين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.