الأزهر يدين هجوم نيجيريا: الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابى البغيض، الذى شنته جماعة ‏بوكو حرام ‏الإرهابية على قرية بيمى ‏فى ولاية بورنو النيجيرية ذات الأغلبية المسيحية، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 10 أشخاص وإصابة آخرين‎.‎





وأكد الأزهر، فى بيان له، اليوم السبت، أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب ‏والخوف فى قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة ‏والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وشدد على أن الاعتداء على ‏النفس أو دور العبادة عمل ‏إرهابى جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معانى الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا ‏لأى تعاليم لدين سماوى أو خلق إنسانى، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله ‏رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع ‏حد ‏للإرهاب الذى بات يهدد استقرار العالم‎.‎

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا وعائلاتهم، ولدولة نيجيريا قيادة وشعبًا، ‏سائلًا المولى –عز وجل- أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏