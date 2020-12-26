الأزهر يدين هجوم نيجيريا: الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين

وأكد الأزهر، فى بيان له، اليوم السبت، أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب والخوف فى قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
وشدد على أن الاعتداء على النفس أو دور العبادة عمل إرهابى جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معانى الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا لأى تعاليم لدين سماوى أو خلق إنسانى، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع حد للإرهاب الذى بات يهدد استقرار العالم.
وتقدم الأزهر، بخالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا وعائلاتهم، ولدولة نيجيريا قيادة وشعبًا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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