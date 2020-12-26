رئيس السكة الحديد يتفقد الأعمال بالمحطات والأبراج على خط بنها - بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، العمل ببرج أبوحماد تمهيدًا لدخوله الخدمة جزئيًا، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها - بورسعيد، والذى تنفيذه شركة سيمنز الألمانية.





وأثناء الزيارة، وجه رسلان، بضرورة تدريب العمالة الفنية على نظام التشغيل الجديد بالشكل الذى يسمح بمزاولة عملهم بالصورة الصحيحة، مؤكدًا على ممثلى الشركة المنفذة لأعمال التطوير بتواجد أحد مسؤوليها بصفة دائمة لتلاشى حدوث أية عوارض أثناء عملية التشغيل من شأنها التأثير على حركة مسير القطارات على الخط، وتبادل الحديث مع أحد العاملين بالبرج، لمتابعة مدى المامه بتعليمات التشغيل.

كما تفقد رئيس الهيئة، محطات "أبو حماد، الجديدة، الزنكلون، منيا القمح، العزيزية، وشبلنجة"، والمنافذ والبلوكات بينها، موجهًا بإزالة الأسلاك والمبانى العشوائية وأية مظاهر من شأنها الإخلال بالنسق الجمالى للمحطات، مع التأكيد على وجود الأسوار بالمحطات لإحكام السيطرة على الدخول والخروج من وإلى المحطات، ورفع ناتج أعمال التجديدات بالمحطات التى تمت بها أعمال تجديدات لتسهيل عملية حركة المسافرين بسلامة وأمان، مع التأكيد على إزالة أية تعديات على أملاك الهيئة حفاظًا على أصولها وتعظيمًا لمواردها.

وفى ذات السياق، وجه رئيس الهيئة، بالتنسيق مع المحافظة لإزالة التعديات بواجهة محطة أبوحماد حفاظًا على المظهر الحضارى للمحطة ولعدم إهدار موارد الهيئة، منبهًا على ضرورة الارتقاء بنظافة المحطة، لا سيما واجهة المحطة وعمل الترميمات اللازمة لها، كما تفقد الأعمال بمكاتب حجز التذاكر، والتى وجّه خلالها بالاهتمام بنظافة شبابيك حجز التذاكر، ومؤكدًا على حسن معاملة الجمهور، ومصدرًا تعليماته باستخدام مكتب الاشتراكات بالمحطة للعمل على صرف التذاكر فى أوقات الذروة تسهيلاً على الركاب ولتخفيف الزحام، مع التأكيد على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الاعلان عنها من قبل الحكومة والتى تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وجه خلال تفقد محطة منيا القمح، بعمل منافذ إضافية لحجز التذاكر، والانتهاء من تجديدات دورات المياه بالمحطة، والتأكيد على افتتاح استراحة للسيدات داخل المحطة.

وخلال مروره على محطة الزنكلون، وجه بسرعة ترميم سقف المحطة، ومراجعة وصلات المياه والكهرباء.

وفى نهاية جولته، تفقد رئيس الهيئة محطة شبلنجة، موجّهًا بدهان واجهة المحطة، كما تفقد حوش المحطة وبرج شبلنجة والمقرر انهاء أعمال التطوير به ودخوله الخدمة يناير المقبل، مؤكدًا على مسؤولى الشركة المنفذة الانتهاء من أعمال التطوير بالموعد المحدد طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه دون تأخير.

وفى سياق متصل، أصدر رئيس الهيئة تعليماته بمكافأة خفير المنفذ، ملاحظ البلوك، وناظر محطة شبلنجة ليقظتهم فى العمل والمامهم الكامل بالتعليمات وبمسؤوليات ومهام وظائفهم، كما أمر بتحويل ناظر محطة الجديدة للتحقيق نظرًا لإهماله فى أداء واجبات عمله.