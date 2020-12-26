أحمد رمزى: التعليم والصحة أبرز أولوياتى تحت قبة البرلمان

جدة - نرمين السيد - قال أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفى التعليم والصحة من أهم أولوياته تحت قبة مجلس النواب، مشددا على ضرورة التوعية بأهمية صحة المواطن والإجراءات الاحترازية فى هذا الصدد.





وأضاف رمزى، فى تصريحات له على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، اليوم السبت، أنه يعتزم عمل حملات توعوية فى الملفين، لا سيما لتزامن جائحة كورونا فى هذا التوقيت، مشددا على ضرورة التوعية بالإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا. وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستقبال الحافل الذى نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب.

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