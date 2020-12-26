فيديوجراف من الصحة.. 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديوجراف، الذى نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضرورة غسل الأيدى لمدة 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، والتأكد أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا، وعدم لمس الكمامة من الجهة الأمامية.
كما تضمنت النصائح عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط، وعدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، ونزعها من خلف الأذنين أو الرأس، وعدم نزعها للتحدث مع الأخرين، والتخلص منها فى سلة مهملات مغلقة، وعدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، وحذرت من مشاركة الأخرين فى استخدام الكمامة الواحدة.
يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى توجهها وزارة الصحة باستمرار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
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