رئيس الهيئة في زيارة لتفقّد الاعمال بالمحطات والمنافذ والابراج على خط بنها/...

تفقّد اليوم، مهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، العمل ببرج أبو حماد تمهيدًا لدخوله الخدمة جزئيًا، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها/ بورسعيد، تنفيذ شركة سيمنز الألمانية.

وأثناء الزيارة، وجّه رئيس الهيئة بضرورة تدريب العمالة الفنية على نظام التشغيل الجديد بالشكل الذي يسمح بمزاولة عملهم بالصورة الصحيحة ، مؤكدًا على ممثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير بتواجد أحد مسئوليها بصفة دائمة لتلاشي حدوث أية عوارض أثناء عملية التشغيل من شأنها التأثير علي حركة مسير القطارات على الخط، كما تبادل المهندس أشرف رسلان الحديث مع أحد العاملين بالبرج، لمتابعة مدي المامه بتعليمات التشغيل.

جدير بالذكر، يُعد برج أبو حماد واحدًا من الأبراج ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها/ بورسعيد (21 برج رئيسي، 19 برج ثانوي، و 88 مزلقان) تنفيذ شركة سيمنز الألمانية، ويتحكم برج أبو حماد في عدد 27 سيمافور ضوئي، وعدد 3 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًا، وعدد 20 موتور تحويلة.

واستكمالا لجولته، تفقّد رئيس الهيئة محطات (أبو حماد، الجديدة، الزنكلون، منيا القمح, العزيزية، وشبلنجة)، والمنافذ والبلوكات بينها، موجهًا خلال جولته بضرورة فج السكة والتبليطة ببعض المزلقانات، مستكملاً بتفقّد المحطات وانتظام العاملين بها، وخلالها، وجّه رئيس الهيئة بإزالة الأسلاك والمباني العشوائية وأية مظاهر من شأنها الاخلال بالنسق الجمالي للمحطات، مع التأكيد على وجود الأسوار بالمحطات لإحكام السيطرة على الدخول والخروج من وإلى المحطات، وكذا رفع ناتج أعمال التجديدات بالمحطات التي تمت بها أعمال تجديدات لتسهيل عملية حركة المسافرين بسلامة وأمان، مع التأكيد على إزالة أية تعديات على أملاك الهيئة حفاظًا على أصولها وتعظيمًا لمواردها.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الهيئة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة التعديات بواجهة محطة أبو حماد حفاظًا على المظهر الحضاري للمحطة ولعدم إهدار موارد الهيئة، منبهًا على ضرورة الارتقاء بنظافة المحطة، خاصةً واجهة المحطة وعمل الترميمات اللازمة لها، كما تفقّد الأعمال بمكاتب حجز التذاكر، والتي وجّه خلالها بالاهتمام بنظافة شبابيك حجز التذاكر، ومؤكدًا على حسن معاملة الجمهور، ومصدرًا تعليماته باستخدام مكتب الاشتراكات بالمحطة للعمل على صرف التذاكر في أوقات الذروة تسهيلاً على السادة الركاب ولتخفيف الزحام، مع التأكيد على تطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وجّه المهندس أشرف رسلان خلال تفقّده الاعمال بمحطة منيا القمح، على عمل منافذ إضافية لحجز التذاكر، مع التوجيه بالانتهاء من تجديدات دورات المياه بالمحطة، والتأكيد على افتتاح استراحة خاصة بالسيدات داخل المحطة.

وخلال مروره على محطة الزنكلون، وجّه المهندس أشرف رسلان بسرعة ترميم سقف المحطة، ومراجعة كافة وصلات المياه والكهرباء بالمحطة.

وفي نهاية جولته، تفقّد رئيس الهيئة محطة شبلنجة، موجّهًا خلالها بدهان واجهة المحطة، متفقّدًا حوش المحطة وبرج شبلنجة والمقرر نهو اعمال التطوير به ودخوله الخدمة يناير القادم، مؤكدًا على مسئولي الشركة المنفذة الانتهاء من أعمال التطوير بالموعد المحدد طبقا للجدول الزمني المتفق عليه دون تأخير.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الهيئة تعليماته بمكافأة السادة خفير المنفذ، ملاحظ البلوك، وناظر محطة شبلنجة ليقظتهم في العمل والمامهم الكامل بالتعليمات وبمسئوليات ومهام وظائفهم، كما أمر برفع ناظر محطة الجديدة للتحقيق معه نظرًا لإهماله في أداء واجبات عمله.