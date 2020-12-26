وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة مشروع قومي يحمل الخير لمصر

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابعان تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في 8 محافظات.

جاء ذلك خلال تفقد شعراوي ومحافظ البحيرة هشام امنة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات والبوابات حيث يشمل المسار أعمال رصف بطول 24 كم وبتكلفة 44 مليون جنيه وإنارة طرق بقيمة 26.2 مليون جنيه وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون، وأعمال لوحات إرشادية بتكلفة مليوني جنيه، وبتكلفة إجمالية 75.8 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومي يحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار هذه الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

وأضاف شعراوي أن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتصل مساحته 3500 كيلو متر، لافتًا إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار في التوقيتات المحددة.

وأوضح الوزير أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية المهمة التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، فضلا عن استغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 75,8 مليون جنيه (تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة ) لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة.. مشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة حيث تم رصف شوارع بأطوال بلغ 24 كم بتكلفة 44 مليون جنيه، وإنارة 18 كم بتكلفة 26,2 مليون جنيه، وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون جنيه، فضلا عن أعمال لوحات إرشادية بتكلفة مليوني جنيه.