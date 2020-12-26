انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تنشر توقعات حالة الطقس للأسبوع الأخير من 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، بداية من يوم السبت الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وذكرت الهيئة أن البلاد سيسودها خلال تلك الفترة، طقس مائل للدفء إلى بارد خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما ستشهد البلاد سقوط الأمطار الخفيفة وتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

حالة الطقس

ستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية يوم الاثنين 26 ديسمبر، وفقًا لتوقعات الأرصاد، طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وسقوط الأمطار الخفيفة، بينما سيسود جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع سقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، وعلى منطقتي شمال وجنوب الصعيد، فسيسو طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا، مع سقوط الأمطار الخفيفة، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 12 الوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية الغربية 20 13 السواحل الشمالية الشرقية 20 15 جنوب يناء 24 15 شمال الصعيد 22 10 جنوب الصعيد 27 11

طقس الأحد 27 ديسمبر

من المتوقع أن يسود الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على منطقة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة، وجاءت توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 23 12 الوجه البحري 23 13 السواحل الشمالية الغربية 21 13 السواحل الشمالية الشرقية 21 15 جنوب سيناء 25 15 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 27 11

طقس الاثنين 28 ديسمبر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 طقس مائل للدفء على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية العربية، دافئ على منطقة جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، بينما سيسود طقس بارد خلال ساعات الليل على “القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد”، شديد البرودة على جنوب الصعيد ليلًا، وأشارت التوقعات إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة وسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 12 الوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية الغربية 20 13 السواحل الشمالية الشرقية 21 15 جنوب سيناء 25 15 شمال الصعيد 22 10 جنوب الصعيد 27 11

طقس الثلاثاء 29 ديسمبر

توقعت الأرصاد المصرية، أن يسود يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 نهارًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد إلى شديد البرودة ليلًا، كما أنه من المتوقع سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، وعن درجات الحرارة فقد جاءت كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 12 الوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية الغربية 20 13 السواحل الشمالية الشرقية 20 15 جنوب سيناء 25 15 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 27 11

طقس الأربعاء 30 ديسمبر

وعن توقعات الأرصاد لحالة الطقس يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، فقد ذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للدفء، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، طقس دافئ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، بينما سيسود البلاد ليلًا، طقس بارد إلى شديد البرودة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، والرياح معتدلة، وعن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 12 الوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية الشرقية 20 15 السواحل الشمالية الغربية 20 13 جنوب سيناء 25 15 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 27 11

طقس الخميس 31 ديسمبر

وعن توقعات الأرصاد لحالة الطقس يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، فقد ذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يسود البلاد خلال ساعات الليل، طقس بارد إلى شديد البرودة، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمة القاهرة 12 21 الوجه البحري 13 21 السواحل الشمالية الغربية 13 19 السواحل الشمالية الشرقية 15 20 جنوب سيناء 15 25 شمال الصعيد 10 21 جنوب الصعيد 11 25

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