انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر 26-12- 2020 وتوقعات أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الإستقرار الملحوظ، مع التفاوت القليل في أسعار الذهب بمحلات الصاغة، ويأتي هذ الإستقرار بالمعد الأصفر نتيجة الإستقرار في أسعار الدولار، فالذهب يتأثر بالدولار صعوداً وهبوطاً، ويرتفع عند حدوث أزمات دولية أو محلية، مثل تهاوي أو صعود أسعار النفط أو حدوث حروب أو وجود أزمات تجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر 26-12- 2020

وهنا وفي الأزمات يُعد الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون وكذلك عوام الناس، فحينما ينخفض سعر الدولار عالمياً يكون هناك إقبال على الذهب، الأمر الذي يرفع أسعاره.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر من 933 جنيه إلى 935 بالنسبة لعيار 24.

أما عيار 22 فسجل اليوم من 855 إلى 857 جنيه للجرام.

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر فسجل الجرام 818 إلى 816 جنيع للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 699 إلى 701 جنيه.

أما سعر أوقية الذهب اليوم فسجلت 29.003 للأوقية

كما بلغ سعر الجنية الذهب 6528 إلى 6544 جنيه.

توقعات أسعار الذهب في مصر على مدار اليومين القادمين

وحول توقعات أسعار الذهب في مصر على مدار اليومين القادمين فمن المقرر أن تشهد حالة من الإستقرار على مدار اليوم وغداً الأحد نظراً لأن البورصة العالمية في إجازتها الأسبوعية، هذا وقد صرح سكرتير شعبة الذهب الأستاذ نادي نجيب، مؤكداً توافر مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة في محلات الصاغة، للتماشى مع الركود الحاصل الآن وهبوط القوة الشرائية مؤخراً لدى المواطنين، كما يمكنكم متابعة سعر الذهب بشكل يومي والتحديث على مدار الساعة من خلال هذا الرابط.

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