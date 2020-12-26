غدا.. قطع المياه عن مناطق بشبين القناطر لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر قطع المياه بناء على ما ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشبين القناطر، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، بسبب عطل مفاجئ.

وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة من قطع المياه هى "الدلتا وعزبة أبوخضرة والوكلاء"، مناشدة المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.