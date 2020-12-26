إنفوجراف.. ميلاد الطبيب الأكثر تفاؤلا.. هانى الناظر رائد البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - خدمات طبية واستشارات مجانية يقدمها الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، دون انتظار أى مقابل، كما تسطع صفحته بالتفاؤل والنصائح التى يحرض على تقديمها للوقاية من فيروس كورونا.

وفى إطار الاحتفال بعيد ميلاد الدكتور هانى الناظر، يقدم له موقع دوت الخليج، التهنئة بهذه المناسبة، ويستعرض من خلال الإنفوجراف التالى أبرز المحطات فى حياة طبيب التفاؤل:-

يذكر أن الدكتور هانى الناظر، ولد فى 26 ديسمبر بمحافظة الجيزة، وتولى العديد من المنصب كما حصل على العديد من الجوائز.