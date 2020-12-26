النائب عمرو يونس: ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولوياتى

جدة - نرمين السيد - قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولويات عمله تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه سيطالب وزارة الرياضة بعدم إخضاع ميزانية مراكز شباب والرياضة بالمحافظات الحدودية للكثافة السكانية.





وأضاف يونس فى تصريحات، على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات النيابية فى هذا الملف، مشددا على ضرورة الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية، لافتًا إلى أنهم كتلة عظيمة يمكن توظيفها لصالح الوطن. وأشار يونس إلى ضرورة وضع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية وسكانها من كافة النواحى الرياضية والتعليمية وغيرها. وأشاد يونس بالاستقبال الحافل، الذى نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب.

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