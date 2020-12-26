صور.. وزيرة التضامن: نتعهد باستمرار دعم متطوعى الهلال الأحمر

جدة - نرمين السيد - ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "معا نستطيع بالتطوع.. شكرا للمتطوعين"، بعدما أثبت المتطوعون قدرتهم المتميزة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا فى أصعب الظروف، لا سيما فى ظل ما شهده العالم هذا العام من ظروف استثنائية مع جائحة كورونا، لذا يأتى الاحتفال لشكرهم وتقديرا لهم على مجهوداتهم.

وقالت نيفين القباج، إن متطوعى الهلال الأحمر يتواجدون فى الشارع، وذلك لأن التطوع أسلوب حياة، ويقدمون الخدمات فى جميع ربوع الوطن.

وأضافت القباج، أن هذا العام كان مليئا بالعمل والإنجاز من قبل المتطوعين والعاملين بجميع فروع الهلال الأحمر المصرى فى كل المحافظات، الذين أدوا دورهم باحترافية وكفاءة شهد لها الجميع من المواطن البسيط وحتى القيادات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: "أشكر جميع المتطوعين على مجهوداتهم، ونتعهد بالاستمرار فى دعم متطوعى الهلال الأحمر ودعوة شركائنا للاستثمار فى تأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم".

ومن جانبه قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر المصرى أمل مصر فى التطوع، خصوصا وأنهم يمثلون الروح الأصيلة للشعب المصرى فى التطوع وفداء الوطن فى مواجهة الكوارث والنكبات.

وأضاف: "ما أحوجنا فى مثل هذه الأيام إلى إحياء روح التطوع،" مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصرى يمثل نبض الشارع المصرى عبر التاريخ، متمنيًا أن يتحول الشباب المصرى إلى سفراء صحيين والانضمام لجيش المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى للوقوف فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، بأن الهلال الأحمر المصرى يستعد الآن من خلال متطوعيه للاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث تم مد الفروع بخطة العمل الموحدة.

وأضاف الناظر، أن الهلال الأحمر المصرى واجه فيروس كورونا بمجموعة كبيرة من التدخلات كان لها أثر كبير، مشيدا بالدعم الكبير من قبل مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى.

وتضمنت الاحتفالية التى تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، عرضا فنيا قدمه المتطوعون لمسيرة التطوع بالهلال الأحمر المصرى على مدار مائة عام، وتقريرا لإنجازات الجمعية فى مجال جذب وتدريب وتقدير المتطوعين على مدار العام والحملة التى أطلقها مع بداية أزمة كورونا "حملة متطوع فى كل شارع للتطوع عبر الإنترنت"، واستطاعت جذب 4500 متطوع ، كما تم تكريم الفائزين فى مسابقة التطوع السنوية للهلال الأحمر المصرى.

كما شهدت الاحتفالية إطلاق أغنية "أنا متطوع" أول أغنية مصرية تحث على التطوع بالتعاون مع أوركسترا الحياة.









جدير بالذكر أن الفنان أحمد أمين، أعلن أثناء الاحتفالية انضمامه إلى صفوف متطوعى الهلال الأحمر المصرى فى كلمة وجهها إلى المشاركين بهذه المناسبة.