شاهد.. مدبولى يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة

جدة - نرمين السيد - ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو بث مباشر، يوضح إنجازات الدولة التى بذلتها بالصالة المغطاة. وأعلنت وزارة الرياضة مؤخرًا استعداد الجميع للمونديال بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة اليد من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل المقومات والبنية التحتية الرياضية التى تتميز بها الدولة المصرية.

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