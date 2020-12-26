جدة - نرمين السيد - يشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران، زيادة ملحوظة فى عدد الرحلات الداخلية اليومية التى تسيرها الشركة الوطنية إلى مطارات الجذب السياحى المصرية هذا الشهر، خصوصًا يومى الجمعة والسبت مقارنة بحركة السفر الداخلى خلال الخمسة أشهر الماضية، تزامنا مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.





وتسير مصر للطيران، غدا الأحد، 15 رحلة داخلية إلى كل من أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، ضمن إجمالى 47 رحلة جوية تسيرها الشركة أيضا إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا، مع اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن الشركة الوطنية، تسير اليوم السبت، 66 رحلة جوية من بينهم 22 رحلة داخلية و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 5814 راكبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع احتفالات الكريسماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.