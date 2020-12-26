وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية عبد الحليم محمود احدى قرى...

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرية عبد الحليم محمود بمركز ابو المطامير وهي احدى قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تابع شعراوي وآمنة بعض المشروعات الجارية في القرية ومنها أعمال رصف الطرق وانشاء كباري وانشاء مبني اداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الانارة وانشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب ورفع كفاءة عدد 14 منازل وذلك بتكلفة إجمالية تقدر 40 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً ، مشيراً الي أن تلك المبادرة هي امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الستة الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجاً بكافة المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة ان المرحلة الاولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاح كبير حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء ، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه .

واضاف المحافظ أن البحيرة ومن خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة السيد/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأكد المحافظ ان كافة الاعمال والمرحلة الاولى شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم .

وتابع آمنة : كما تم خلال اكتوبر الماضى اطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» لتشمل 375 تجمعا ريفيا

لتنفيذ 1592 مشروع باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر بالاضافة الى محافظة البحيرة.

وشهد قرية عبدالحليم محمود رفع كفاءة الشوارع الداخلية بها بداية من الطريق الصحراوى إنشاء كوبري جديد لربط قرية عبد الحليم بقرية آدم وكذا رصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول ٨.٥ كم .

– ترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب بطول تقريبي ٨٠٠ م.ط .

–رصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول ١كم حيث ليصل عدد الأمتار الطولية التى تم رصفها ببرنامج المبادرة ٨٥٠٠م، وتزويدها بعدد ٧٠ عمود إنارة .

وفي قطاع مياة الشرب والصرف الصحي ( شبكة بطول 8700 متر ) وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل .

كما تم إنشاء مركز شباب بالقرية وكذا أنشاء كوبري لربط قريتي عبد الحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة ١.٣ مليون جنية وبعرض ٨.٤ متر لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة .

وخلال الزيارة إلتقى اللواء محمود شعراوي ومحافظ البحيرة بعدداً من المواطنين وأهالى القرية الذين قدموا الشكر والتحية للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته “حياة كريمة” والتى تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصرى فى قلب وفكر الرئيس وإهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة .

حضر الجولة، د. نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء / وائل زغلول – رئيس مدينة ابو المطامير وم / محمد السيد - مساعد وزير التنمية المخلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة .