قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم تدريباً عملياً لمواجهة الأزمات والكوارث بعدد...

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة بالمحافظات المختلفة ، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم مشروع تدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات ( الوادى الجديد - الغربية - القليوبية ) بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن .

استهدف التدريب العملى الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات المختلفة للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، مع إستعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب .

وخلال التدريب قدم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضاً عسكرية ورياضية عكست مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم ، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها ، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميدانى بإشتراك مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والصحة والتربية والتعليم .

كما تضمنت الأنشطة تكريم بعض أسر الشهداء .