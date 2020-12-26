جادو تهنئ وزيرة الهجرة بعد اختيارها شخصية العام

هنّأت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي وزيرة الهجرة بعد اختيارها شخصية العام من مجموعة من المصريين بالخارج وكان ذلك في لقاء عبر تقنية زووم.

ووصفت جادو اللقاء بأنه كان وديًا بين معالي وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم وعدد كبير من رموز الجاليات المصرية بالخارج الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم بمجهود وزارة الهجرة عبر خمس سنوات متواصلة من الإنجازات والملفات والقضايا التي تم حلها خلال هذه الفترة.

ولقد عبر المصريون عن سعادتهم بالوزيرة وبتواصلها الدائم معهم في كل الأزمات.

من جانبها صرحت جادو بأن اللقاء كان مع معالي الوزيره أكثر من رائع وكان يسوده الود والاحترام وأوضحت أن نجاح معالي الوزيرة ما هو إلا نجاح للمرأة المصرية وأنها قدوة دومًا لهم وتعطيهم الطاقة الايجابية على استكمال المشوار بما يفيد مصرنا الحبيبة.

واستطردت بأن الوزيرة تستحق من الجميع كل الاحترام والتقدير لجهودها المبذولة في استقطاب العقول المصرية بالخارج وأيضاً جميع المبادرات الوطنية الهامة التي اشترك فيها جموع المصريين بالخارج مثل مبادرة خلينا سند لبعض لحل مشكلة العالقين وقت أزمة كورونا .

من جانبها أوضحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بأن من يستحق شخصية العام 2020 هم المصريون بالخارج وأنهم دومًا وأبدًا خط الدفاع الأمني لمصر وسفرائها وأنه لولا المصريين بالخارج لم تحل أي قضية ولم يكن هناك استجابة لتلك المبادرات ووجهت الشكر لكل الجاليات المصرية بالخارج علي جهودهم المبذولة في الدفاع عن مصر.