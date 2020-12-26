قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم تدريبًا عمليًا لمواجهة الأزمات والكوارث بـ 3 محافظات

قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم مشروع تدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات ( الوادى الجديد-الغربية-القليوبية ) بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن .
استهدف التدريب العملى الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات المختلفة للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الأثار الناتجة عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، مع إستعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب .
وخلال التدريب قدم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضًا عسكرية ورياضية عكست مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم ، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها ، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميدانى بإشتراك مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والصحة والتربية والتعليم كما تضمنت الأنشطة تكريم بعض أسر الشهداء .
يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة بالمحافظات المختلفة.
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