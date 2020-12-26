بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والتجارة والصناعة لتوفير رءوس ماشية لصغار المربين

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف توفير رءوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين) لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات ليقوموا بعمل مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات.

وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ، ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت " جامع" أن توقيع هذا البروتوكول يأتى وفقا لخطة جهاز تنمية المشروعات التى تعتمد على التنوع في المشروعات مما يساعد على التوسع في اتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل في نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول سيخدم قطاعا عريضا من صغار المربين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذى سيقدمه جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على شراء الرءوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

وأوضحت أن الجهاز سيقدم الدعم الفني لصغار المربين حيث سينظم ندوات تعريفية وارشادية لتدريبهم علي تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الانتاج وتحسين الجودة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات علي اهتمام الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع القدرات التنافسية لأصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة اوجه الدعم المالي والفني والتسويقي لتطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل من خلاله.

ويتيح هذا البروتوكول الفرصة للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية أن يقيموا هذه المشروعات بتمويل من الجهاز ومن خلال سلالات ماشية متميزة ومضمونة من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.