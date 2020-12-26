نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ: البرلمان الأوروبي أغمض عينيه عن فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان في السجون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد تعمد البرلمان الأوروبي والمتحدثين باسم حقوق الإنسان في العالم، الصمت عن فساد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتهاكاته لحقوق الإنسان في السجون التركية وغيرها من الملفات التي أضرت بالشعب التركي هناك.

وقال الهضيبي في بيان له اليوم، إن البرلمان الأوروبي تعمد أن يغمض عينيه عن فساد "أردوغان" ونظامه وانتهاكه الصارخ والواضح لحقوق الإنسان، خاصة في السجون التركية، بحسب ما تردد عن لسان حزبي "الشعب الجمهوري والسعادة" عن تعرض المسجونين لانتهاكات عنيفة من قبل النظام في السجون هناك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تركيا تتصدر قوائم انتهاك حقوق الإنسان بأفعال إجرامية عنيفة، تصل إلى حد التفتيش العاري وتعذيب الطلاب وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين في السجون، وهو ما يُعد أفعالًا مهينة في حق البشرية تستوجب التحرك الدولي لوقفها، لكن البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المدفوعة للهجوم على مصر تغفل تمامًا وعن عمد ممارسات وأفعال النظام التركي.

وأبدى نائب رئيس الوفد رفضه الشديد التربص بمصر لصالح أهداف وغايات خبيثة، والإصرار على تجاهل الممارسات الطائشة من قبل النظام التركي، والذي امتد إلى حد تقويض قدرة المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام على أداء مهامهم في الانتخابات التركية.