نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأحد:



أمطار خفيفة إلى متوسطة.. على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا.. على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الإثنين المقبل:



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من حلايب وشلاتين.



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الخميس المقبل:



أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة المقبل:



شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.