نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرات لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرات توعوية تحت عنوان "حماية أولادنا " لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، وذلك ضمن "برنامج اختار حياتك " والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات بمشاركة 1500 متطوع لدى الصندوق، وسط إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، استمرارا للتوعية بأضرار المخدرات.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة استهدفت 2000 مدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية فى المحافظات المختلفة على مدار عام 2020 لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعويتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حاليًا وكيفة الوقاية منها،كذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.

من جانبة أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صدنوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس تنوعت ما بين برنامج "اختار حياتك " والذي يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، وكدلك الرد على استفسارات الطلاب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية وعلمية بين الطلاب بجانب ورش عمل حكي بين الطلاب، حيث تم إستهداف ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية على مدار عام 2020 وسط اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيد البرامج التوعوية.