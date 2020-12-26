نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين: قطر ترفع الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار المؤامرة القطرية الجديدة للهجوم على مصر، مؤكدة على أن كلمة السر مركز "كارنيجي" حيث قامت قطر برفع الدعم المالي للمركز للهجوم على مصر

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن مركز كارنيجي مؤسسة مشبوهة ذات سمعة سيئة تعمل لخدمة قطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها

وأضاف: دائما ما تتصدر قطر مشاهد دعم وضخ الملايين لضرب حالة الاستقرار في البلاد وكلما تفشل في ملف تبحث عن ملف آخر والميزانية مفتوحة وقد طالبت المركز المشبوة بعمل تقارير مضروبةوشن هجوما كبيرا على الدولة المصرية في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.