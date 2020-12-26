شباب الصحفيين إلي حسام بهجت: هل وصل بك الانحطاط إلي الهجوم على لاشين ابراهيم.. أين حرمة الموتى؟

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها..بل إن الأمر يتعدي ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة.

اضاف طوالة: حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبًا وزوار وبهتانا حول تعرضة للتضييق والاضطهاد.. نقول له ولامثالة أن تواجدة على تراب هذا الوطن طليقا هو عار لا يحمية إلا أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين.