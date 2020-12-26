تطورات خطيرة بشأن تحور فيروس كورونا فى إسبانيا وفرنسا

رغم المحاولات العالمية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، طرأ أزمة ظهور سلالة جديدة من كوفيد 19 فى كلًا من دولة فرنسا وإسبانيا.

وكانت قناة بي بي سي، قد أكدت اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لكوفيد 19، والذى يعد الأسرع انتشارا والأكثر خطورة، وجاء ظهوره الأول فى بريطانيا.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية صباح اليوم، وجود شخص فرنسى مصاب بكوفيد19 من مدينة "تور" وسط فرنسا، كان قد وصل من لندن فى نهاية ديسمبر، لم تظهر عليه أي أعراض وهو يعزل نفسه.

ونظرًا لسوء الأضرار البالغة على المصابين بالسلالة الجديدة، تسبب ذلك فى فرض قيود جديدة على السفر مع عدد كبير من البلدان.

علنت إسبانيا عن أول إصابة بالسلالة المتحورة الجديدة المكتشفة في بريطانيا من فيروس كورونا ، حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل .

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وبالتزامن مع الأحدث الجديدة المتعلقة بتطور سلالة جديدة، بفيروس كورونا، أعلنت دولة إسبانيا أيضًا أن البلاد ستمنع دخول أى مواطن من خارح البلاد من الدخول، باستثناء جميع المسافرين القادمين من بريطانيا.