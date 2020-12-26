صور تذكارية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب مع أمين البرلمان عقب إنهاء إجراءات كارنيهات العضوية

حرص نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي اتخاذ صورة تذكارية عقب إنهاء إجراءات استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021 بعد أن تم إجراء جولة تفقدية بأروقة المجلس.



يأتي ذلك بعد أن أجري معهم المستشار محمود فوزي، أيضا جولة متحف البرلمان حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، حيث يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب، كما قام المستشار محمود فوزي بتقديم شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر.



وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.



ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا